В Москве назвали самые необычные имена детей

В Москве самыми популярными именами для детей стали: Славия, Искра, Сора и Амур. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, пишет РИА Новости.

Также родители выбирают двусоставные имена, например, Виолетта София Евлалия и Анна Фёкла.

«Родители дают детям в Москве необычные и редкие имена. Сейчас среди женских имен особо выделились имена Славия, Искра и Сора, а среди мужских — Амур», — сказала Уханева.

В 2026 году в столице родились мальчики с такими необычными именами, как Цветай, Патрикей, Марс, Максимус, Лёв, Ладомир, Анатоль, Амур и Алмаз. Среди необычных мужских имен также Северьян — два мальчика, Север - три мальчика, Нил - семь мальчиков. Среди женских — Эванджелина, Соломия, Одиссея, Милалика, Макионора, рассказали в столичном ЗАГС.

В прошлом году в Москве самым популярным именем у девочек стало имя Анна, а у мальчиков — Михаил. Так, именем Анна в 2026 году были названы свыше 1,8 тысячи новорожденных. На втором месте имя София, которое являлось лидером на протяжении нескольких предыдущих лет. Далее следуют Мария, Ева и Василиса. Михаилом в Москве в 2025 году были названы 2417 детей. За ним следуют Александр, Лев, Максим и Марк.

