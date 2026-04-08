Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Здание генконсульства РФ в Гданьске отключили от электричества и отопления

Генеральное консульство России в Гданьске

Польские власти отключили электричество и отопление в здании бывшего генерального консульства России в Гданьске. Об этом РИА Новости рассказал представитель МИД республики.

По его словам, отключение бытовых услуг в доме №15 по улице Хробрего связано с якобы накопившейся задолженностью по их оплате.

Генконсульство РФ в Гданьске работало до конца 2025 года. С тех пор дежурил сотрудник, в обязанности которого входило следить за состоянием находящейся внутри российской собственности. Когда местные чиновники попытались проникнуть в помещения, их туда не пустили.

Здание на улице Хробрего было предоставлено СССР в бессрочное безвозмездное пользование в качестве компенсации за другие объекты недвижимости на территории Гданьска. Первые претензии по поводу этого дома Варшава начала выдвигать уже в 1990-х годах.

Временный поверенный в делах РФ и Польши Андрей Ордаш отмечал, что Россия настаивает на сохранении за ней прав на здание и считает его незаконно удерживаемым польскими властями. Решение о закрытии генконсульства Варшава принимала в одностороннем порядке.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
