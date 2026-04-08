Здание генконсульства РФ в Гданьске отключили от электричества и отопления

МИД Польши: свет и тепло в генконсульстве РФ в Гданьске отключили за неуплату

Польские власти отключили электричество и отопление в здании бывшего генерального консульства России в Гданьске. Об этом РИА Новости рассказал представитель МИД республики.

По его словам, отключение бытовых услуг в доме №15 по улице Хробрего связано с якобы накопившейся задолженностью по их оплате.

Генконсульство РФ в Гданьске работало до конца 2025 года. С тех пор дежурил сотрудник, в обязанности которого входило следить за состоянием находящейся внутри российской собственности. Когда местные чиновники попытались проникнуть в помещения, их туда не пустили.

Здание на улице Хробрего было предоставлено СССР в бессрочное безвозмездное пользование в качестве компенсации за другие объекты недвижимости на территории Гданьска. Первые претензии по поводу этого дома Варшава начала выдвигать уже в 1990-х годах.

Временный поверенный в делах РФ и Польши Андрей Ордаш отмечал, что Россия настаивает на сохранении за ней прав на здание и считает его незаконно удерживаемым польскими властями. Решение о закрытии генконсульства Варшава принимала в одностороннем порядке.

