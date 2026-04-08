Трамп сделал предложение Ирану по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп предложил Ирану совместно управлять Ормузским проливом. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Мы думаем сделать это в формате совместного предприятия. Это способ обеспечить безопасность — в том числе защитить его от многих других людей. Это прекрасная вещь», — сказал Трамп.

В то же время иранский источник отмечает, что Тегеран может открыть Ормузский пролив в ограниченном режиме под своим контролем в четверг или пятницу, если будет достигнута договоренность с Вашингтоном.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее в США сообщили о риске энергокризиса в Калифорнии из-за войны в Иране.