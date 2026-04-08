В Красноярском крае чиновница попалась на воровстве из местного супермаркета

В Богучанском округе Красноярского края разгорелся скандал с местной чиновницей. Как стало известно изданию «Запад 24», на краже из супермаркета попалась начальник отдела правового и документационного обеспечения администрации Татьяна Бондарева.

3 апреля охрана магазина задержала ее с поличным. Оказалось, что женщина систематически выносила товары. По некоторым данным, руководство точки специально организовало наблюдение из-за подозрений в отношении Бондаревой.

При задержании она отрицала вину, «встала в позу» и предложила администрации супермаркета разбираться в суде. В итоге подозреваемую доставили в отделение полиции в сопровождении сотрудников Росгвардии. В пресс-службе ГУ МВД по краю сообщили о проведении проверки по факту инцидента.

Тем не менее в администрации Богучанского округа, как сообщает источник, пытаются замять дело, чтобы не испортить планы главы округа Алексею Медведеву. Тот, по словам местных, якобы собирается выдвигаться в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края.

