Die Welt: на Украине почти не осталось мест на кладбищах для захоронения военных

На кладбищах Украины почти не осталось свободных участков для захоронения погибших военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил журналист немецкого издания Die Welt Штеффен Шварцкопф.

Он отметил, что ситуация в стране достигла критической отметки. По его словам, украинская армия ежедневно теряет большое количество людей и масштаб потерь невозможно скрыть.

«Проходя мимо кладбищ, понимаешь, сколько украинцев погибает в этой войне», — сообщил Шварцкопф.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года якобы погибло 55 тысяч кадровых и мобилизованных украинских солдат. Он добавил, что многие имеют статус пропавших без вести.

Военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов обвинил Зеленского во лжи, заявив, что он сильно занизил потери. По словам солдата, реальные потери украинской армии в пять раз больше. Бунятов добавил, что окончательное количество потерь ВСУ будет известно после завершения конфликта с Россией. И когда обменяют всех пленных, станет ясно, что «без вести пропавшие — это погибшие воины», отметил он.

Ранее украинские солдаты признались, что отрезают части тел павших в бою ради выплат.