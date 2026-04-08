Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

В Германии раскрыли страшную для Киева правду о потерях в ВСУ

Die Welt: на Украине почти не осталось мест на кладбищах для захоронения военных
Evgeniy Maloletka/AP

На кладбищах Украины почти не осталось свободных участков для захоронения погибших военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил журналист немецкого издания Die Welt Штеффен Шварцкопф.

Он отметил, что ситуация в стране достигла критической отметки. По его словам, украинская армия ежедневно теряет большое количество людей и масштаб потерь невозможно скрыть.

«Проходя мимо кладбищ, понимаешь, сколько украинцев погибает в этой войне», — сообщил Шварцкопф.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года якобы погибло 55 тысяч кадровых и мобилизованных украинских солдат. Он добавил, что многие имеют статус пропавших без вести.

Военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов обвинил Зеленского во лжи, заявив, что он сильно занизил потери. По словам солдата, реальные потери украинской армии в пять раз больше. Бунятов добавил, что окончательное количество потерь ВСУ будет известно после завершения конфликта с Россией. И когда обменяют всех пленных, станет ясно, что «без вести пропавшие — это погибшие воины», отметил он.

Ранее украинские солдаты признались, что отрезают части тел павших в бою ради выплат.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!