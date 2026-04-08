Легенда «Спартака» рассказал о своей мечте

Экс-игрок «Спартака» Бояринцев: надеюсь, клуб находится на правильном пути
Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев оценил игру московской команды под руководством главного тренера Хуана Карлоса Карседо. Его слова приводит «Чемпионат».

«Чтобы увидеть футбол, который Карседо хочет привить команде, нужны сильные исполнители. Но команда симпатичная. Есть на что посмотреть. Волевые победы говорят о многом. Надеюсь, «Спартак» находится на правильном пути. Но хочется видеть больше россиян в составе», — сказал Бояринцев.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

В турнирной таблице РПЛ после 23 туров «Спартак» (41 очко) занимает шестую строчку, отставая от возглавляющего таблицу «Краснодара» на 11 баллов.

В полуфинале Пути регионов Кубка России красно-белые 8 апреля сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Главой судейской бригады назначен Артем Чистяков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» будет обмениваться футболистами с клубом из Швейцарии.

 
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
