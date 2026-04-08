В Дагестане из-за сильного снегопада получили повреждения сотни домов

В Дагестане сотни домов повредило мощным снегопадом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Непростая ситуация сложилась в селе Хосрех Кулинского района — местным жителям пришлось забираться на крыши, чтобы раскопать свое жилье. Из-за удара стихии в населенном пункте временно отсутствовали свет и связь, а магазины были закрыты.

Кроме того, в селе Куруш в высокогорной зоне дороги и дома оказались занесены снегом, что привело к фактической изоляции населенного пункта.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Наводнение привело к загрязнению водопроводной воды, десятки людей пострадали от пищевого отравления, в республике проводится экстренная вакцинация от вирусного гепатита.

Ранее в Дагестане возбудили дело из-за неперекрытых опасных участков дорог.