Канада и Европа готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе

Некоторые европейские страны и Канада выразили готовность содействовать обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе на фоне соглашения США и Ирана о прекращении огня. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров государств, которое распространила пресс-служба правительства Италии.

Совместное заявление подписали Франция, Италия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Испания, Канада, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Антонио Кошта.

Они приветствовали двухнедельное перемирие между США и Ираном, поблагодарили Пакистан и других партнеров, участвовавших в заключении данного соглашения.

«Наши правительства внесут свой вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе», — сказано в тексте.

США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки 8 апреля в моменте снижались более чем на 16%.

