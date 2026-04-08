В США назвали причину перемирия с Ираном

Вице-президент США Вэнс заявил, что Иран согласился открыть Ормузский пролив
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во время выступления в Будапеште, что США согласились на перемирие с Ираном после того, как иранские представители заявили о готовности открыть Ормузский пролив для судоходства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вэнса, президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум и пообещал перемирие в случае открытия Ормузского пролива.

«Именно к такому соглашению мы пришли ночью. Иранцы согласились открыть пролив», — сказал политик.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. В рамках него Тегеран согласился открыть Ормузский пролив для прохода судов. Трамп отметил, что решение было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее профессор заявил о капитуляции Трампа перед Ираном.

 
