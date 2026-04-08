Трамп заявил, что Иран не будет обогащать уран

Трамп: Иран не будет обогащать уран, а США извлекут залегающую ядерную пыль
Alex Brandon/Reuters

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Иран не будет обогащать уран, а Соединенные Штаты извлекут и вывезут глубоко залегающую «ядерную пыль».

«Обогащения урана не будет, однако США, работая с Ираном, выкопают и вывезут всю глубоко залегающую ядерную пыль», - написал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что соответствующие объекты находятся под «очень тщательным спутниковым наблюдением» Космических сил Соединенных Штатов, и с момента удара их якобы не трогали.

Также Трамп отметил, что США намерены выстраивать тесное сотрудничество с Ираном.

До этого американский лидер заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

Президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявлял, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее премьер Испании резко высказался о перемирии в Иране.

 
