«Трафик, деньги, два ствола»: Жаров объявил девиз Роскомнадзора

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на сессии ПМЭФ заявил, что девизом ведомства в борьбе с пиратством в следующем году будет «трафик, деньги, два ствола», передает RNS.

Руководитель ведомства выразил мнение, что для борьбы с пиратством нужно заставить web-мастеров потерять интерес к этому рынку.

«Я уже сказал девиз нашего будущего года: трафик, деньги, два ствола», — заявил Жаров.

Он отметил, что пиратский рынок должен стать опасным с точки зрения уголовного преследования и неинтересным с точки зрения денег.

Ранее глава Роскомнадзора признался, что у него уставлен Telegram.