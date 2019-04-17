Штаб Зеленского призвал избирателей поставить рекорд селфи на выборах
Предвыборный штаб комика Владимира Зеленского обратился к украинцам с просьбой проявить активность на выборах, а также поставить рекорд селфи. Заявление опубликовано в фейсбуке штаба.
В предвыборном штабе объяснили, что «мировой рекорд селфи» может быть поставлен, если избиратели 21 апреля сделают селфи на фоне избирательного участка и добавят его в онлайн-карты с геотегом.
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При этом в штабе напомнили, что в соцсети запрещено выкладывать заполненные фото бюллетеней.
Ранее сообщалось, что жена Зеленского рассказала о влиянии на мужа.