Штаб Зеленского призвал избирателей поставить рекорд селфи на выборах

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Предвыборный штаб комика Владимира Зеленского обратился к украинцам с просьбой проявить активность на выборах, а также поставить рекорд селфи. Заявление опубликовано в фейсбуке штаба.

В предвыборном штабе объяснили, что «мировой рекорд селфи» может быть поставлен, если избиратели 21 апреля сделают селфи на фоне избирательного участка и добавят его в онлайн-карты с геотегом.

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При этом в штабе напомнили, что в соцсети запрещено выкладывать заполненные фото бюллетеней.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского рассказала о влиянии на мужа.