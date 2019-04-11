Трамп отреагировал на арест Ассанжа

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер заявил, что у него нет какого-то мнения по поводу этой ситуации.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Ассанжа.

11 апреля основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в центре Лондона после того, как Эквадор отказал ему в убежище из-за неоднократного нарушения условия предоставления политического убежища.

Cкандал вокруг портала Wikileaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США. В документах, выложенных на Wikileaks 29 ноября 2010 года, содержались, в частности, весьма нелестные высказывания в адрес мировых лидеров и компромат о войнах в Ираке и Афганистане.