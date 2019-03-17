YouTube удалил видео с пропагандой ИГ только после запроса Sunday Times

Исламистский YouTube-канал размещал на платформе видеозаписи с пропагандой террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) и удалил его только после получения соответствующего запроса от газеты The Sunday Times.

Отмечается, что с помощью этих видео готовили невест для джихадистов, при этом ФБР предупреждало, что контент YouTube-канала ориентирован на 15-летних девушек-подростков.

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Издание также обнаружило в размещенных видео прославление и поощрение терроризма, что является нарушением законов Великобритании.

Подчеркивается, что видеохостинг заблокировал канал только после запроса The Sunday Times.

Ранее в Бельгии заявили об активности террористов в Telegram.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.