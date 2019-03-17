YouTube удалил видео с пропагандой ИГ только после запроса Sunday Times
Исламистский YouTube-канал размещал на платформе видеозаписи с пропагандой террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) и удалил его только после получения соответствующего запроса от газеты The Sunday Times.
Отмечается, что с помощью этих видео готовили невест для джихадистов, при этом ФБР предупреждало, что контент YouTube-канала ориентирован на 15-летних девушек-подростков.
Издание также обнаружило в размещенных видео прославление и поощрение терроризма, что является нарушением законов Великобритании.
Подчеркивается, что видеохостинг заблокировал канал только после запроса The Sunday Times.
Ранее в Бельгии заявили об активности террористов в Telegram.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.