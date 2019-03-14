Цукербергу пригрозили повесткой в парламент Канады

Руководитель Facebook Марк Цукерберг и главный операционный директор компании Шерил Кара Сэндберг будут вызваны в парламент Канады, если откажутся от участия в заседании международного комитета по дезинформации. Об этом сообщает CBS.

Цукерберг и Сандберг были приглашены 15 февраля на встречу международного комитета по дезинформации и «Фейк-ньюс» в канадском городе Оттава, однако ни один из них не отреагировал на приглашение.

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Член палаты общин Канады, глава комитета по дезинформации Боб Циммер призвал Цукерберга и Сандберг еще раз подумать над предложением и предупредил, что в случае отказа выступить их ждет повестка в парламент Канады.

Отмечается, что прошлое заседание этого комитета, которое проходило в Великобритании, Цукерберг также проигнорировал.

Ранее сообщалось, что Facebook мог обманывать власти Британии о российском «вмешательстве».