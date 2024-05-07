В Европарламенте поздравили Путина с инаугурацией

Депутат Европарламента от нидерландской крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Марсел де Грааф поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю его инаугурации. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

«Поздравляю президента Путина и поздравляю народ России с вашим президентом», — написал он.

Вечером 7 мая стало известно, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш направит Путину письмо по случаю инаугурации.

До этого президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с инаугурацией.

Также российского президента поздравил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, социал-демократ Любош Блаха.

7 мая Владимир Путин торжественно вступил в должность президента России в пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложило свои полномочия.

Ранее Путин поручил обеспечить рост доходов россиян.