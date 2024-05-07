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Литовские пограничники требуют от россиян заполнить анкету с вопросами о Крыме и СВО

Депутат Затулин: литовские пограничники требуют от россиян заполнять анкету

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Литовские пограничники на пограничном переходе Бенякони (Белоруссия) — Шальчининкай (Литва) требуют от граждан России заполнить анкету с пунктом о принадлежности Крыма. Об этом рассказал спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин, передает РИА Новости.

«Один из сотрудников моего института, который проследовал по этому пути, в данном случае, на мое имя написал записку докладную, где перечислил все эти вопросы, которые ставят пограничники Литвы при пересечении границы», — заявил депутат.

В пресс-службе Затулина рассказали, что всего в анкете девять вопросов. Среди них пункты о том, кому «принадлежит Крым», вопросы о госперевороте на Украине в 2014 году, вопросы, касающиеся отношения к специальной военной операции (СВО) и ряд других политизированных вопросов.

В конце апреля сообщалось, что на границе с Литвой пассажиров российского автобуса стали расспрашивать про Крым.

До этого в погранкомитете Белоруссии сообщили, что сотрудники спецслужб Латвии и Литвы на погранпунктах пропуска предпринимают попытки вербовки россиян и белорусов.

20 апреля глава минобороны Литвы Лауринас Касчюнас и министр внутренних дел республики Агне Билотайте договорились о комплексном усилении охраны границы в кратчайшие сроки.

Ранее Литва ужесточила контроль над ввозом овощей, не желая пропускать продукцию из РФ.

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