Логику тренера «Спартака» назвали непонятной

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Владислав Радимов критично оценил решения исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимира Слишковича, который не выпустил полузащитника Михаила Игнатова на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Игнатов не выходит против ЦСКА — и 0:0, беззубая игра в атаке. Игнатов выходит с «Динамо» — 2:0, гол плюс пас. Игнатов не выходит против Нижнего — вы сами все видели. Я логику Слишковича не совсем понимаю, я понимаю, что нужна ротация, но какая, с другой стороны, ротация, если ты играешь 12 матчей за весну?» — заявил Радимов.

В минувшем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита» и на семь — от «Краснодара» и «Динамо».

В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где сыграют с «Балтикой». В случае успеха в суперфинале турнира они поборются за трофей с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что команда будет претендовать на Кубок России.