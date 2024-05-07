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Женщина накануне свадьбы прошла обследование и выяснила, что она мужчина

В Китае перед свадьбой женщина выяснила, что она генетически мужчина

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Shutterstock

Гражданка Китая прошла обследование перед свадьбой и генетически оказалась мужчиной. Об этом сообщает South China Morning Post.

Обеспокоенная своим здоровьем китаянка обращалась в больницу в подростковом возрасте из-за отсутствия менструаций. Позже врачи обнаружили у нее аномальный уровень некоторых гормонов. Врачи настаивали на дополнительном лечении, но девушка отказалась.

Перед свадьбой женщина решила пройти тщательное обследование. В ходе манипуляций выяснилось, что у пациентки редкое заболевание – врожденная гиперплазия надпочечников. Такой диагноз ставят одному из 50 0000 новорожденных. Китаянка выглядела как женщина, но у нее были мужские половые хромосомы.

Врачи обнаружили у пациентки яичко, которое находилось в животе. Врачи удалили его, так как риски развития рака у женщины были достаточно высокими.

Китаянка успешно перенесла вмешательство. Теперь ей предстоит длительная гормональная терапия. О том, состоялась ли свадьба, информация отсутствует.

Ранее в российском регионе родились шесть детей с неопределенным полом.

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