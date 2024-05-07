Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали пользу от опасных игр на свежем воздухе для дошкольников

ECEJ: лазание по деревьям знакомит детей с основами физики и биологии

close
100%
Shutterstock

Австралийские ученые из Университета Дикина выяснили, что рискованные игры на свежем воздухе могут быть полезны для детей дошкольного возраста и помочь им лучше понимать точные и естественные науки. Исследование опубликовано в научном издании Early Childhood Education Journal (ECEJ).

Речь идет о лазании по деревьям, разведении костров и других активностях, которые родители и педагоги обычно запрещают детям в силу их возраста.

По мнению команды, дошкольникам очень важно позволять изучать рискованные ситуации в естественных условиях, поскольку это углубляет их понимание процессов и законов природы.
В работе привели примеры экспериментов, когда преподаватели использовали опасные игры как возможность объяснить детям научные идеи.

«Когда дети преодолевают препятствия и балансируют на бревнах или участвуют в грубых играх, это дает педагогам возможность передать знания о силе и движении. Принимая риск, дети не только развивают физические навыки, но и углубляют свое понимание научных принципов, таких как гравитация, когда они падают с дерева», — отметил один из авторов исследования, доктор Крис Спелдевинд.

Ученый добавил, что даже смешивание земли с водой для получения грязи позволяет учителям познакомить воспитанников с основами физики и химии, рассказав о преобразовании материалов.

Ранее исследователи назвали качество характера, сопутствующее успехам в учебе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами