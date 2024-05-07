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Москвичка отсудила у косметолога, который чуть не сжег ей лицо, 80 тысяч рублей

«МК»: в Москве женщина отсудила 80 тысяч рублей у недобросовестного косметолога

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В Москве женщина отсудила 80 тысяч рублей у косметолога, который чуть не сжег ей лицо. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, в конце 2022 года женщина записалась в салон красоты на молочный пилинг и пришла к косметологу в назначенный день. По ее словам, неприятные ощущения начались уже в процессе работы — она ощутила жжение. Клиентка заплатила за процедуру и отправилась домой.

Однако дома болезненные ощущения усилились, у женщины появился отек. Она обратилась к врачу и тот подтвердил, что у пациентки аллергическая реакция на препарат. Он выписал ей лекарства и отправил на больничный.

Женщина сообщила о случившемся в салон и ей вернули деньги за процедуру, а также возместили затраты на лекарства и такси — всего более 26 тысяч рублей. Организация также компенсировала ей неполученный во время больничного заработок в размере 103 тысяч рублей, однако после этого женщина решила обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда.

Основной претензией клиентки стало то, что косметолог не провела ей тест на аллергическую реакцию перед процедурой. Суд встал на ее сторону и обязал сотрудницу выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя в суде.

Ранее москвичке во время депиляции сожгли ногу в салоне, вылив на нее кипящий воск.

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