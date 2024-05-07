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Раскрыт новый принцип замедления старения

Science: синхронизация мозговых и мышечных биоритмов предотвращает старение

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Ученые из университета имени Пумпеу Фабры в Барселоне обнаружили, что восстановление и синхронизация мозговых и мышечных биоритмов может предотвращать физическое старение и старческую немощность у мышей. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Исследователи объяснили, что у животных и человека решающее значение для поддержания здоровья организма и нормального физиологического функционирования имеет так называемая сеть молекулярных часов. Ее ключевыми компонентами выступают мозг и мышцы.

Считается, что сеть молекулярных часов, которая затрагивает все клетки организма, координируется супрахиазматическим ядром мозга. Эта область ежедневно получает и обрабатывает световые сигналы окружающей среды и синхронизирует независимые циркадные ритмы, регулируя телесное и умственное напряжение и расслабление.

Эксперименты на лабораторных мышах показали, что синхронизация мышечных и мозговых биоритмов регулируется специфическим геном Bmal1. В случае отсутствия Bmal1 в геноме грызуны демонстрировали склонность к преждевременному старению и истощению мышц.

Чтобы проверить, можно ли обратить вспять негативные последствия такой патологии, ученые искусственно усилили выработку Bmal1 в головном мозге и тканях скелетных мышц (комплексно и по отдельности) грызунов. Результаты показали, что одновременное повышение экспрессии Bmal1 в тканях мозга и мышц способствовало восстановлению надлежащего функционирования организма и замедляло старение.

Исследователи также отметили, что синхронизации мозговых и мышечных биоритмов можно достичь и без генной терапии. По словам ученых, преждевременное старение и старческую немощность можно предотвратить, если ограничить потребление пищи в темное время суток.

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