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Быстров назвал главный плюс в проблемах «Зенита»

Экс-игрок Быстров о проблемах «Зенита»: хотели интригу и получили

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что проблемы, которые испытывает петербургский «Зенит», привели к возникновению интриги в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Даже в кризис «Зенит» умудряется быть на первом месте. О чем тут говорить...Конечно, что-то не то. Но все просто привыкли, что они побеждают с запасом и за пять туров до конца. Хотели интригу — получили!» — сказал Быстров.

6 мая «Факел» на своем поле добился ничьей в матче 27-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Встреча завершилась со счетом 1:1. Дуглас Сантос открыл счет в первом тайме, а на 12-й компенсированной минуте Евгений Марков сравнял с пенальти.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» с 28 очками располагается в зоне стыковых матчей. В лидеры снова вышел «Зенит» (51 очко). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.

Ранее в «Зените» объяснили, почему не смогли досрочно оформить чемпионство.

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