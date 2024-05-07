Стало известно, какие лекарства опасно принимать одновременно

Применяемый для лечения депрессии растительный препарат зверобой может снизить эффективность противозачаточных таблеток, а совместный прием антидепрессантов и ибупрофена — навредить желудку. Об этом изданию DailyMail рассказала британский фармацевт и преподаватель Кингстонского университета Дипа Камдар.

По словам специалиста, зверобой часто применятся как безрецептурное растительное средство для лечения легких форм депрессии. Помимо выраженного антидепрессантного эффекта этот препарат обладает способностью действовать как индуктор ферментов — ускорять расщепление других веществ. Это значит, что одновременный прием зверобоя и препаратов иного назначения (например, противозачаточных) может снижать эффективность последних и приводить к неожиданным последствиям.

Фармацевт также рассказала, что не стоит сочетать антидепрессанты, называемыми селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС), с противовоспалительными обезболивающими (Нурофеном, Ибупрофеном, Ибуклином). Дело в том, что комбинация этих препаратов может вызвать повреждения слизистой оболочки желудка и даже спровоцировать кровотечение. Чтобы избежать опасных последствий, препараты этих двух типов нужно принимать по крайней мере с двухчасовым интервалом.

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