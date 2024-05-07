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Француз из «Локомотива» рассказал об ощущениях от переезда в Россию

Защитник «Локомотива» Ньямси заявил, что чувствует себя отлично в России

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси в интервью Legalbet заявил, что не жалеет о своем решении перебраться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По его словам, ему придется еще сильно постараться, чтобы зарекомендовать себя в России на высоком уровне.

«Как бы оценил свой переход в «Локомотив»? Отлично! Для меня это абсолютно новая возможность попробовать себя в нестандартных условиях, в новом чемпионате, в новом городе. Это вызов, и мне надо сильно постараться, чтобы зарекомендовать себя тут», — заявил Ньямси.

Ньямси перешел из «Страсбура» в «Локомотив» в 2024 году. 6 мая «Локомотив» на своем поле оказался сильнее «Ростова» — игра завершилась минимальной победой «железнодорожников» со счетом 1:0.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 51 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший 50 очков. Столько же баллов в активе столичного «Динамо». «Локомотив» занимает в чемпионате России четвертое место, набрав 44 очка.

Ранее новый тренер «Пари НН» объявил о целях пребывания в команде.

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