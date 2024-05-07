Глава Украины Владимир Зеленский с очень высокой долей вероятности может быть смещен. Об этом заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Украинское правительство неделями находится в состоянии медленного, но верного распада», — написал он.

По мнению Макгрегора, существует очень высокий риск, что украинского лидера сместят. Военный счел такое известие хорошим, так как смещение может проложить путь к прекращению военного конфликта.

Накануне стало известно, что на сайте Зеленского появилась петиция о приглашении войск стран Запада. 6 мая стало известно, что США не намерены отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.