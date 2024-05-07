Глава Украины Владимир Зеленский с очень высокой долей вероятности может быть смещен. Об этом заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«Украинское правительство неделями находится в состоянии медленного, но верного распада», — написал он.
По мнению Макгрегора, существует очень высокий риск, что украинского лидера сместят. Военный счел такое известие хорошим, так как смещение может проложить путь к прекращению военного конфликта.
Накануне стало известно, что на сайте Зеленского появилась петиция о приглашении войск стран Запада. 6 мая стало известно, что США не намерены отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.
Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.