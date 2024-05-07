Названы национальные цели России до 2030 года

Президент России Владимир Путин включил сохранение населения, развитие потенциала каждого человека, экологическое благополучие и технологическое лидерство в национальные цели до 2030 года. Об этом говорится на сайте Кремля.

Также в национальные цели включены повышение благополучия людей, поддержка семьи, развитие воспитание патриотичной и социально ответственной личности и т.д.

Также Путин поручил создать систему противодействия преступлениям в интернете и снижения ущерба от их совершения.

Кроме того, президент России отдельным пунктом майского указа поставил задачу обеспечить устойчивый рост доходов граждан страны.

Сообщалось, что российский лидер поручил к 2030 году увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции не менее, чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Ранее в Европарламенте поздравили Путина с инаугурацией.