Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы национальные цели России до 2030 года

Путин включил сохранение населения и технологическое лидерство в цели до 2030-го

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин включил сохранение населения, развитие потенциала каждого человека, экологическое благополучие и технологическое лидерство в национальные цели до 2030 года. Об этом говорится на сайте Кремля.

Также в национальные цели включены повышение благополучия людей, поддержка семьи, развитие воспитание патриотичной и социально ответственной личности и т.д.

Также Путин поручил создать систему противодействия преступлениям в интернете и снижения ущерба от их совершения.

Кроме того, президент России отдельным пунктом майского указа поставил задачу обеспечить устойчивый рост доходов граждан страны.

Сообщалось, что российский лидер поручил к 2030 году увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции не менее, чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Ранее в Европарламенте поздравили Путина с инаугурацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами