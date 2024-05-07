«У тренера свои бзики»: в «Локомотиве» ответили на претензии по Дзюбе

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов ответил представителю нападающего московской команды Артема Дзюбы Леониду Гольдману, который заявил, что футболиста в клубе списали со счетов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Что значит списали со счетов? Дзюба же в клубе, правильно? Работает, тренируется. Находится в запасе, но выходит иногда. Это футбольная жизнь. Что это такое? Списали или не списали… Елки‑палки. Футболист бывает в форме, а бывает не в форме. У тренера свои бзики есть, взгляды», — заявил он.

7 мая стало известно, что Дзюба отказался продлевать контракт с «Локомотивом».

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» Дзюба снова остался в запасе и на поле не появился. Последний раз нападающий играл в матче против «Спартака» 28 апреля. Тогда он провел на поле семь минут.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта с красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи.

Ранее агент Дзюбы рассказал о негативе к футболисту среди руководителей «Локомотива».