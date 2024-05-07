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Названы продукты, снижающие воспаление в организме пожилых людей

Nutrients: растительная пища и полезные жиры снижают воспаление в организме

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Shutterstock

Ученые из университета Сан-Паулу (Бразилия) в составе научного коллектива подтвердили, что отказ от молочных продуктов и красного мяса в пользу овощей, фруктов, орехов и жирной рыбы способствует здоровому старению и снижает воспаление в организме. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 290 молодых людей (в возрасте от 20 до 59 лет) и 293 пожилых человека (в возрасте 60 лет и старше). Ученые проанализировали особенности рациона питания каждого участника и взяли у них образцы крови для оценки концентрации С-реактивного белка, адипонектина и фактора некроза опухоли-альфа (TNF-α)] в организме. Эти белки и гормоны являются самыми чувствительными и точными показателями воспаления и повреждения тканей.

Результаты показали, что снижение доли красного мяса и жирных продуктов в рационе и увеличение количества потребляемых овощей, фруктов, ягод, рыбы, оливкового масла и орехов в рационе способствовало снижению маркеров воспаления у пожилых людей. Ученые предположили, что такой полезный эффект оказывают полезные жирные кислоты, витамины, минералы и каротиноиды в составе растительной пищи и рыбы.

Исследователи отметили, что воспаление выполняет защитную функцию в организме, но только тогда, когда оно острое. Хроническое воспаление низкой интенсивности, напротив, может вредить здоровью, провоцируя сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства и снижение когнитивных способностей.

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