Стало известно, в каком виде употреблять свеклу для снижения давления

По словам британского диетолога Эмили Лиминг, нитраты (соли азотной кислоты) в составе свекольного сока могут эффективно расслаблять стенки кровеносных сосудов, тем самым снижая кровяное давление. Употребление приготовленной на пару свеклы также помогает нормализовать этот показатель. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Диетолог ссылается на исследование, опубликованное в журнале Hypertension в 2014 году. Результаты этой научной работы показали, что ежедневное употребление 250 мл свекольного сока в течение двух месяцев может нормализовать кровяное давление (у участников этот показатель снизился в среднем на 8/4 мм рт. ст.).

Такой терапевтический эффект оказывают нитраты — соли азотной кислоты в составе свеклы. Они накапливаются в овощах при удобрении азотсодержащими смесями. Нитраты могут снижать кровяное давление путем оказания расслабляющего действия на стенки кровеносных сосудов.

Лиминг отметила, что нитраты в свекле теряют многие полезные свойства при отваривании. По этой причине овощ лучше употреблять в сыром или приготовленном на пару виде, а также выжимать из него сок.

Ранее врач назвала простой способ улучшить здоровье мужчинам среднего возраста.