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США начали изучать детали поездки в РФ военного, задержанного за кражу

Армия США начала расследование обстоятельств поездки арестованного в РФ военного

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Zoe Garbarino/U.S. Army via AP

Американские военные начали расследование обстоятельств, связанных с поездкой в РФ арестованного во Владивостоке американского военного Гордона Блэка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрину Сингх.

«Армия начала административное расследование для установления фактов и обстоятельств», — сказала представитель Пентагона.

Она подчеркнула, что Госдепартамент США категорически не рекомендует американцам в данное время посещать Россию. По словам Сингх, это часть «продолжающегося расследования».

Накануне стало известно, что старший сержант Блэк был расквартирован в Республике Корея. После окончания службы он поехал во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него якобы были роман.

До этого МВД РФ прокомментировало задержание гражданина США во Владивостоке.

Ранее «Известия» писали, что военного США задержали во Владивостоке за избиение женщины и кражу.

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