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В Дагестане педагог сломала указку, избивая девочку

В Дагестане на учительницу, избившую ребенка указкой, возбудили дело

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В Дагестане учительница стала фигуранткой уголовного дела после случая на уроке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Татьяну Голубову.

О произошедшем правоохранители узнали после того, как в социальных сетях распространилась информация об инциденте в поселке Белиджи. Местная учительница якобы избила семиклассницу указкой. Процесс продолжался, пока предмет не сломался.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Правоохранители также обратили внимание на весь учебный процесс в школе. Им предстоит выяснить, обеспечивает ли администрация безопасные условия для детей в этом учебном заведении.

До этого в Свердловской области учительница 27 раз уколола ребенка циркулем за плохое поведение. Сам мальчик рассказал, что перед инцидентом у них с одноклассницей произошла ссора и ребенок случайно поранил сверстницу циркулем. После этого педагог забрала предмет и стала колоть в руку, интересуясь, нравится ли ему процесс.

Ранее женщина отсудила компенсацию у детсада, воспитатель которого забыла ее дочь на площадке.

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