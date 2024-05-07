Роман Протасевич должен Белоруссии около 700 млн рублей

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал, что Суд Минского района потребовал от него выплатить государству суммарно около 24 559 261 белорусских рублей (более 695 млн российских). Об этом он заявил в стриме «Рома говорит» на YouTube.

Суд прошел 7 мая в открытом режиме. По словам Протасевича, сумма состоит из причиненного ущерба и государственной пошлины.

«Из них 21 млн проводить в солидарном порядке с Тихановским, Статкевичем, Саковым, Поповым, Лосиком», — зачитал решение суда Протасевич.

Отмечается, что основные деньги пойдут сотрудникам МВД в виде компенсации за понесенные ими расходы во время белорусских протестов. По словам экс-главреда NEXTA, выплатить эти деньги он не сможет даже теоретически.

3 мая 2023 года суд приговорил Романа Протасевича, который был задержан в Минске 23 мая 2021 года, к восьми годам лишения свободы, однако позже он был помилован приказом президента республики Александра Лукашенко. Как заявил белорусский лидер, Протасевич выполнил все, что обещал, а также признал, что был не прав.

2 февраля министерство внутренних дел Белоруссии исключило Романа Протасевича из списка экстремистов.

Ранее мать помилованного Романа Протасевича вернулась в Белоруссию.