Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об аресте экс-главы ФГБУ «ФЦАО»

Экс-главу ФГБУ «ФЦАО» арестовали за злоупотребление полномочиями

close
100%
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, передает ТАСС.

Мужчина участвовал в выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. Кроме него по этому делу арестованы еще два фигуранта. Ущерб от преступных действий Новикова составил примерно 370 млн рублей.

«Тяжкие последствия выразились в невыполнении целей предусмотренных государственным контрактом на создание ПТО УОНВОС», — уточнили в сообщении.

По версии следствия, между центром анализа и компанией-подрядчиком ООО «Адиком системс» заключили договор. При этом общество с ограниченной ответственностью возглавлял друг Новикова — Игорь Теперин. Вместе они создали лишь видимость работы и предоставили не соответствующие действительности данные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами