Стало известно об аресте экс-главы ФГБУ «ФЦАО»

Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, передает ТАСС.

Мужчина участвовал в выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. Кроме него по этому делу арестованы еще два фигуранта. Ущерб от преступных действий Новикова составил примерно 370 млн рублей.

«Тяжкие последствия выразились в невыполнении целей предусмотренных государственным контрактом на создание ПТО УОНВОС», — уточнили в сообщении.

По версии следствия, между центром анализа и компанией-подрядчиком ООО «Адиком системс» заключили договор. При этом общество с ограниченной ответственностью возглавлял друг Новикова — Игорь Теперин. Вместе они создали лишь видимость работы и предоставили не соответствующие действительности данные.