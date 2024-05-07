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Тарасова рассказала, считает ли лицемерием вероятное перемирие во время Игр-2024

Тарасова о возможном перемирии России и Украины на ОИ: надо всегда на это идти

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась размышлениями о возможном перемирии России и Украины на время летних Олимпийских игр — 2024 и рассказала, не считает ли подобное лицемерием. Ее слова приводит Sport24.

«Стоит ли России и Украине устроить перемирие на время Олимпиады в Париже? Надо всегда на это идти. Но я бы хотела не только этого перемирия и не только на время Олимпиады, а чтобы все мы жили в любви. Многие посчитают это перемирие лицемерием, не так ли? Но я — не многие», — заявила Тарасова.

К перемирию ранее призвали президент Франции Эммануэль Макрон и глава Китая Си Цзиньпин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры в столице Франции стартуют 26 июля. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Ранее в Госдуме заявили, что не будет перемирия во время Олимпийских игр в Париже.

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