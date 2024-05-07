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Россиянин похитил и избил мужчину после ссоры с его родственником

В Воронежской области мужчину подозревают в похищении родственника врага

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Shutterstock

Житель Воронежской области стал фигурантом уголовного дела после ссоры со знакомым. Об этом сообщает Бутурлиновский районный суд региона.

По версии правоохранителей, между местными жителями возникла ссора, во время которой они оскорбляли друг друга. После инцидента один из участников хотел встретиться со вторым, но последний избегал контактов.

После этого подозреваемый зашел в магазин, где находился родственник оппонента, затем взял под руку и посадил в свою машину. В салоне он избил пленника и потребовал сообщить родственникам о похищении.

Затем мужчина привез родственника врага домой и избил, после чего удерживал некоторое время.

«Спустя два часа похищенный был освобожден сотрудниками ОМВД России по Бутурлиновскому району», – сообщили в суде.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело, его обвиняют в похищении человека. Материалы приняты к производству.

Ранее сотрудники банка похитили и взяли в заложники женщину из-за долга ее мужа.

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