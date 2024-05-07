Дебютант «Локомотива» рассказал, как его приняли в команде «старички»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков в интервью Legalbet заявил, что никак не проставлялся перед партнерами после дебюта в основной команде красно-зеленых.

«После моего дебюта никакого «посвята» или чего-то в этом духе не было. Ребята поддержали, похвалили, больше ничего. В целом я очень благодарен партнерам по команде за то, что помогают адаптироваться на взрослом уровне», — заявил Батраков.

Батраков дебютировал в главной команде «Локомотива» 31 марта 2024 года в игре против «Краснодара». 6 мая «Локомотив» на своем поле оказался сильнее «Ростова» — игра завершилась минимальной победой «железнодорожников» со счетом 1:0.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 51 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший 50 очков. Столько же баллов в активе столичного «Динамо». «Локомотив» занимает в чемпионате России четвертое место, набрав 44 очка.

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