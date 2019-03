Recodе: вдова Джобса увидела в Трампе диктатора

Вдова основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс обвинила президента США Дональда Трампа в том, что его атаки на СМИ выглядят так, будто взяты из «пособия для диктаторов». Об этом пишет Recodе.

Пауэлл, которая вложила инвестиции в различные СМИ, считает, что в будущем они не будут полностью принадлежать богатым людям, но станут «общественным благом», которое должны будут поддерживать государственные и частные структуры.

«Я думаю, что подрыв средств массовой информации в последние два года является беспрецедентным и действительно пугающим, все должны обратить на это внимание», — сказала она.

Ранее американский президент не раз обвинял СМИ в распространении «фейк ньюс» о себе. По его словам, пресса неверно отражает результаты его работы. Трамп считает, что такие издания являются «врагами народа». В частности, президент США не раз обвинял CNN, The New York Times и The Washington Post.

Между тем, поругавшийся с Трампом журналист CNN Джим Акоста написал разоблачающую книгу.

Ранее сообщалось, что в споре о СМИ за Трампа вступилась разведка США.