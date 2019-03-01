КНР раскритиковала решение Канады в отношении финдиректора Huawei

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В посольстве Китая в Канаде заявили, что Пекин крайне недоволен решением канадских властей начать экстрадицию финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Китай выступил против решения минюста Канады в отношении Ваньчжоу.

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Как отмечается, Пекин против дальнейших судебных действий по делу финдиректора Huawei.

Ранее сообщалось, что Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei.