Роскомнадзор прокомментировал результаты сотрудничества с Google

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство наладило конструктивный диалог с Google по фильтрации запрещенного контента, передает РИА «Новости».

«Мы наладили конструктивный диалог с Googlе. В настоящее время этот диалог нас устраивает», — сказал он.

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В Росокмнадзоре не уточнили, каким образом сотрудничают стороны и подключилась ли компания к соответствующей системе.

В пресс-службе Google отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что поисковик Google начал удалять из поисковой выдачи ссылки на запрещенные Роскомнадзором.