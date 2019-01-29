В Instagram отреагировали на сбой в работе сервиса
В компании Instagram заявили, что работают над устранением сбоя в работе приложении. Об этом говорится в твиттере сервиса.
Согласно заявлению, в компании знают, что у некоторых пользователей приложение не работает.
«Мы понимаем, как это огорчает, и работаем над тем, чтобы решить проблему как можно скорее», — говорится в сообщении.
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По данным на 5.07, проблема была полностью решена.
Ранее сообщалось, что от сбоя в работе Instagram страдают пользователи по всему миру.