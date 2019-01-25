В Совфеде предложили платно регистрировать устройства с выходом интернет

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова предложила с 1 февраля следующего года регистрировать все работающие в сотовых сетях устройства за деньги. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что речь идет об устройствах, у которых есть выход в интернет через международный идентификатор мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI), который установлен в мобильных телефонах, смартфонах, планшетах, счетчиках услуг ЖКХ и других устройствах.

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«Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номер», — сказала Бокова.

Она добавила, что такая регистрация будет платной и обойдется в 100 руб., а незарегистрированные устройства будут блокировать через операторов. Тем, у кого уже есть какие-либо устройство, дадут несколько лет для того, чтобы их зарегистрировать. Иностранцев эти изменения не коснутся.

Как отмечается, законопроект хотят внести в Госдуму в ближайшее время.

Ранее Роскомнадзор предупредил россиян об опасном мобильном приложении.