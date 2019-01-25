Украинский депутат толкнул и оскорбил российскую журналистку в ПАСЕ
Депутат Верховной рады и представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза помешал Ольге Скабеевой брать интервью в кулуарах ассамблеи. Видео происшествия опубликовал телеканал «112 Украина».
Инцидент произошел, когда Скабеева брала интервью у вице-спикера рады Ирины Геращенко. Журналистка стояла около Геращенко с микрофоном и в какой-то момент ее толкнул один из украинских журналистов. После этого Скабееву толкнул Береза, загородив собой журналистку и вице-спикера.
Когда российская журналистка возмутилась поведением Березы, указав на его депутатскую должность, он заявил, что не считает ее работником СМИ. Также он сказал, что «никто» в ПАСЕ «не относится с уважением» к представителям российских медиа.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России.