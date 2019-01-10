«Би-би-си» ответила на обвинения в нарушении законодательства России

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Британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» ответила на претензии Роскомнадзора, связанные с нарушением закона о СМИ России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя «Би-би-си», компания работает в соответствии с требованиями российского законодательства и готова предоставить сведения о своих методах работы.

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«Как международный вещатель, «Би-би-си» работает в полном соответствии с законодательством и нормативными требованиями каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов», — заявила представитель.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор выявил в материалах «Би-би-си» трансляцию идеологии терроризма. Ведомство обязало телерадиокомпанию до 16 января устранить нарушения законодательства.