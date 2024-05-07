Жену спикера Тобольской думы обвинили в нелегальной торговле алкоголем

Жену спикера думы Тобольского района Тюменской области Светлану Кадочникову периодически штрафуют за нелегальную торговлю алкоголем в магазинах на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает Ura.ru.

Источники агентства рассказали, что «ее кафе «Стоп» и магазин «Стопка» расположены на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск», которая имеет дурную славу из-за большого количества «пьяных» ДТП.

В публикации отмечается, что продажа алкоголя в местах повышенной опасности (к которым относится и трасса) запрещена, а потому лицензии на реализацию спиртного у предпринимательницы нет. Однако она «получила уже несколько штрафов, но продолжает свою деятельность».

Ura.ru подтверждает это публикацией одного из решений Арбитражного суда (его дата не указана), согласно которому Светлана Кадочникова была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Ей назначили штраф в размере четырех тысяч рублей, а изъятые 22 мая 2017 года 13 бутылок водки были ей возвращены.

Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области, однако ответа на него пока нет.

26 апреля в России призвали запретить продажу алкоголя после семи вечера. В таким мерам призвал общественный деятель Владимир Михайлов.

Ранее в Госдуме рассказали, как будут контролировать исполнение недавно принятого закона о «наливайках».