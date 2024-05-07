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В Херсонской области задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС

Силовики задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС в Херсонской области

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Правоохранительные органы задержали сотрудника МЧС России по Херсонской области, который был завербован военной разведкой Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«УФСБ России по Херсонской области пресечена деятельность гражданина РФ, сотрудника МЧС России по Херсонской области, 1987 года рождения, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителями органов военной разведки Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он был завербован в июле 2022 года и хранил дома взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов на территории региона. Возбуждено уголовное дело.

Накануне в местном УФСБ также сообщили, что жителя Херсонской области задержали по делу о шпионаже в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). В ведомстве уточнили, что задержанный является гражданином Украины. Уголовное дело было возбуждено по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Следователи продолжают устанавливать других причастных к нему.

Ранее ФСБ предотвратила диверсии в отношении российских военных в Белгородской области.

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