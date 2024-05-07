Москвичам рассказали, когда лучше ехать на дачу в мае

Для москвичей в период праздников лучшим вариантом для выезда на дачу будет 9 или 10 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«8 мая. Короткий рабочий день. Вечерний разъезд — с 15:00–16:00. Самый загруженный день текущей недели — около 5 баллов. Затруднения возможны на Щелковском и Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов, Липецкой и Профсоюзной улицах», — говорится в публикации.

При этом с 9 мая дороги будут гораздо менее загруженными. По прогнозам ЦОДД, 9-11 мая в Москве ожидается примерно на 820 тыс. машин меньше, чем днем ранее. Загруженность дорог составит всего два балла, перекрытия ожидаются в День Победы до 13:00 в ЦАО и ЮВАО. Отмечается, что к 10 мая температура воздуха достигнет 10°C, синоптики прогнозируют солнечную погоду. Обратно в Москву можно возвращаться 12 мая — загруженность дорог составит три балла.

До этого сообщалось, что в Москве инспекторы МАДИ в период праздников усилят контроль за водителями такси. Рейды будут проходить с 9 по 12 мая. Отмечается, что для их проведения по всей столице увеличат число специальных точек. Если окажется, что таксист не прошел медосмотр или не провел техконтроль авто перед работой, то его машину могут отправить на спецстоянку. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что усиленные проверки помогают сделать водителей более ответственными.

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