Отправленный в отставку глава МИД Абхазии нашелся в Москве

Отправленный в отставку министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что сам подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщает медиацентр МИД Абхазии.

«Я подал заявление об отставке в связи с переходом на новую работу. Это было запланированное решение. Сейчас нахожусь в Москве», — говорится в заявлении.

Ардзинба выразил благодарность всем, «с кем добивался результатов» и поблагодарил за проделанную работу.

«Впереди еще больше важных дел на благо Республики Абхазия и нашего народа. Мы сделаем шаг в будущее, шаг к прогрессу», — отметил он.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания освободил от должности главу МИД страны Инала Ардзинбу, исполняющим обязанности министра стал заместитель министра иностранных дел республики Ираклий Тужба.

После этого «Нужная Газета» со ссылкой на источники писала, что Ардзинба был вызван в Службу госбезопасности страны.

Ранее в Абхазии потребовали отозвать законопроект об иноагентах.