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Кадыров: останавливаться на территориях Донбасса нельзя

Кадыров заявил, что конфликт на Украине затянется, если остановиться в Донбассе

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Россия «должна действовать жестче» в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уверен, нужно действовать жестче, освободить в первую очередь Одессу и Харьков и покончить с нацистским режимом. Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годами», — написал он.

Перед этим Кадыров посетил инаугурацию президента РФ Владимира Путина в Кремле.

Путин торжественно вступает в должность пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложит полномочия (до утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности).

Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее Кадыров призвал взять Одессу и Харьков «в этот месяц».

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Операция на Украине
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