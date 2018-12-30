Захарова прокомментировала информацию о жалобах «Би-би-си»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке заявила, что телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» не обращалась в ведомство с жалобой на утечку данных своих сотрудников.
«В департамент информации и печати никто от Би-би-си не обращался», — написала Захарова.
Реклама
Она также добавила, что корпорации «прекрасно известно», как связаться с МИД России.
Ранее сообщалось, что «Би-би-си» попросила Россию расследовать публикацию данных ее сотрудников.