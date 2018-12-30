Захарова прокомментировала информацию о жалобах «Би-би-си»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/15/12016015/RIAN_5662658.HR-pic905-895x505-43031.jpg">

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке заявила, что телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» не обращалась в ведомство с жалобой на утечку данных своих сотрудников.

«В департамент информации и печати никто от Би-би-си не обращался», — написала Захарова.

Реклама

Она также добавила, что корпорации «прекрасно известно», как связаться с МИД России.

Ранее сообщалось, что «Би-би-си» попросила Россию расследовать публикацию данных ее сотрудников.